Грою проти «Таврії» Блохін буде керувати, але тільки з трибун

У матчі з «Таврією», який відбудеться 3-го листопада на НСК «Олімпійський», Олег Володимирович буде керувати командою, повідомляє сайт Динамо.

Лікар «Динамо» Леонід Миронов заявив, що останнім часом Олег Володимирович щодня буває на тренуваннях «Динамо» на базі в Конча-Заспі.

"Спостерігає, бере участь у них, а також в нашому медичному центрі проходить необхідні процедури. В понеділок відбувся консиліум лікарів, на якому дозволено повернутися Олегу Блохіну до активної роботи з 1 листопада. До гри з «Таврією» головний тренер буде готувати команду, проведе співбесіди з гравцями і установку. Безпосередньо на стадіоні буде працювати в роздягальні, але саму гру проведе на трибуні. Якщо все пройде нормально, в наступному поєдинку, проти «Порту», Олег Блохін повернеться на тренерську лаву», - повідомив Миронов.