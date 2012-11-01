Помічник Сьоміна погрожує судом київському «Динамо»
Київське «Динамо» досі не розрахувалося з головним тренером Юрієм Сьоміним і його помічником Борисом Ігнатьєвим за дострокове розірвання контракту.
Про це заявив сам Борис Ігнатьєв, повідомляє російська газета «Спорт».
«Із Сьоміним поки не розплатилися, тільки пообіцяли це зробити. Хоча всі суми відступних були прописані в контракті. Поки ніяких змін не видно», - Говорить Ігнатьєв.
Він також додав, що «можливо буду на «Динамо» подавати в суд».
«Президент на прощання нічого навіть не сказав, ми не попрощалися. У мене ж було трохи інше уявлення, як повинні розлучатися з тренерами взагалі. І з закордонними фахівцями зокрема », - заявив помічник Сьоміна.
Нагадаємо, російський тандем був звільнений з «Динамо» 24 вересня після розгромної поразки від «Шахтаря» в 1/16 Кубка України (1:4). Причому президент біло-блакитних Ігор Суркіс не планував платити якихось відступних. Однак Сьомін за допомогою менеджера Дмитра Селюка все ж «вибив» гроші з «Динамо» ($ 2 млн - за даними українських ЗМІ).