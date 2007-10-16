Ребров може піти з Динамо

Капітан київського "Динамо" Сергій Ребров може залишити команду вже в зимовій перерві, коли відкриється наступне трансферне вікно. Реброва не влаштовує те, що він більше не є гравцем стартового складу. Також Сергія дуже образили вигуки вболівальників під час матчу з "Нафтовиком", повідомляє "Болельщик".

Останні невдачі київського "Динамо" серйозно потрясли футбольну громадськість всієї України. Невиразні ігри у внутрішньому чемпіонаті і поразки в Лізі чемпіонів списують на слабку гру гравців клубу, зокрема вже мало не легенду клубу – Сергія Реброва. А після одного з матчів уболівальники і зовсім запропонували капітанові "Динамо" зав`язувати з футболом.

Після того, як Сергій Ребров не забив пенальті у ворота "Нафтовика", з VIP-секторів полетіли образи на адресу капітана динамівців. Там же сидів і син Реброва який усе це чув.

"Я не міг дивитися, як мій син, який прийшов подивитися футбол на трибуни, після гри плакав. Не хочу, щоб далі продовжувалося подібне".

Також Сергій Ребров заявив, що серйозно розглядає варіант зміни клубу і збирається поговорити про це під час наступного трансферного вікна з президентом клубу Ігорем Суркісом.

"Я про це часто думаю, але зараз це питання неактуальне. Ось відкриється трансферне вікно, тоді і говоритиму з президентом клубу. Поки не можу знайти причин, які могли б утримати мене в "Динамо". Уболівальники вимагають завершення кар`єри, головний тренер на прес-конференції говорить зовсім неприємне", - сказав капітан "Динамо".

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