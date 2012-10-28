Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 13-й тур Чемпіонату України з футболу.

Металіст - Зоря 2:0 (Гомес 47, Едмар 86) Іллічівець - Динамо 0:0 Дніпро - Карпати 2:0 (Селезньов 30 пен., Одібе 45) Нагадаємо, що раніше зіграли Арсенал - Волинь 1:1 Металург З - Чорноморець 0:1 Говерла - Кривбас 1:1 Таврія - Шахтар 0:1 Металург Д - Ворскла 0:0. З 39-ма очками в турнірній таблиці лідирує Шахтар, за ним Дніпро (27), Динамо (25) і Металіст (24 очки)

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