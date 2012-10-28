Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу
22:04, 28 жовтня 2012Спорт
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Сьогоднішніми матчами закінчився 13-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металіст - Зоря 2:0 (Гомес 47, Едмар 86)
Іллічівець - Динамо 0:0
Дніпро - Карпати 2:0 (Селезньов 30 пен., Одібе 45)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Арсенал - Волинь 1:1
Металург З - Чорноморець 0:1
Говерла - Кривбас 1:1
Таврія - Шахтар 0:1
Металург Д - Ворскла 0:0.
З 39-ма очками в турнірній таблиці лідирує Шахтар, за ним Дніпро (27), Динамо (25) і Металіст (24 очки)
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