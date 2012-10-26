Дніпру зарахували технічну поразку в матчі 12-го туру
13:11, 26 жовтня 2012Спорт
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Дніпропетровському "Дніпру" зараховано технічну поразку 0:3 в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги з луганською "Зорею".
Дніпру зарахували технічну поразку
Таке рішення прийняв Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, посилаючись на порушення ст. 13 п.20 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу.
Як відомо, в матчі "Зоря" - "Дніпро" гості порушили ліміт легіонерів.
Деякий час у дніпропетровців на полі одночасно перебували 8 іноземних гравців (при максимальній кількості у 7 гравців).
Технічні дані - голи і картки, - не анулюються. Таким чином, гру з "Металістом" пропустять Микита Каменюка і Тоні Шунич.
Нагадаємо, що матч завершився перемогою "Зорі" з рахунком 3:2.
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