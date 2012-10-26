Дніпру зарахували технічну поразку в матчі 12-го туру

Таке рішення прийняв Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, посилаючись на порушення ст. 13 п.20 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу.

Як відомо, в матчі "Зоря" - "Дніпро" гості порушили ліміт легіонерів.

Деякий час у дніпропетровців на полі одночасно перебували 8 іноземних гравців (при максимальній кількості у 7 гравців).

Технічні дані - голи і картки, - не анулюються. Таким чином, гру з "Металістом" пропустять Микита Каменюка і Тоні Шунич.

Нагадаємо, що матч завершився перемогою "Зорі" з рахунком 3:2.

ТСН