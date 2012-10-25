Дніпро впевнено виграв матч Ліги Європи

Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі F між Дніпром і Наполі.

Дніпро - Наполі 3:1 (Федецький 2, Матеус 42, Джуліані 64 - Кавані 75 пен.). В іншому матчі цієї групи зіграли ПСВ Ейндховен - АІК 1:1. Після трьох турів Дніпро з 9 очками очолює таблицю. у ПСВ - 4 очки, Наполі - 3, у АІК - 1. Решта матчів Група A. Янг Бойз - Удінезе 3:1, Ліверпуль - Анжи 1:0 Група B. Хапоель (Тель-Авів) - Вікторія Пльзень 1:2, Атлетіко - Академіка 2:1 Група C. АЕЛ - Фенербахче 0:1, Боруссія - Марсель 2:0 Група D. Марітіму - Бордо 1:1, Ньюкасл - Брюгге 1:0 Група E. Стяуа - Мельде 2:0, Штутгарт - Копенгаген 0:0

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