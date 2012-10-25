Дніпро впевнено виграв матч Ліги Європи
23:52, 25 жовтня 2012Спорт
1553
Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі F між Дніпром і Наполі.
Дніпро - Наполі 3:1 (Федецький 2, Матеус 42, Джуліані 64 - Кавані 75 пен.).
В іншому матчі цієї групи зіграли ПСВ Ейндховен - АІК 1:1.
Після трьох турів Дніпро з 9 очками очолює таблицю. у ПСВ - 4 очки, Наполі - 3, у АІК - 1.
Решта матчів
Група A. Янг Бойз - Удінезе 3:1, Ліверпуль - Анжи 1:0
Група B. Хапоель (Тель-Авів) - Вікторія Пльзень 1:2, Атлетіко - Академіка 2:1
Група C. АЕЛ - Фенербахче 0:1, Боруссія - Марсель 2:0
Група D. Марітіму - Бордо 1:1, Ньюкасл - Брюгге 1:0
Група E. Стяуа - Мельде 2:0, Штутгарт - Копенгаген 0:0
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter