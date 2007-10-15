Блохін: з такими помилками в обороні жоден тренер не допоможе

Головною причиною поразки в матчі з шотландцями Олег Блохін вважає допущені помилки: "З такими помилками в обороні жоден тренер не допоможе. Ще перед матчем я говорив, що можемо виграти, якщо не помилятимемося, але саме дитячі помилки в цьому матчі привели до такого результату."

Не задоволений тренер також і здійсненими замінами: " Ми зробили заміни, а вийшло ще гірше", - сказав Блохін.

"У минулому ми були голодні до результатів і билися в кожному матчі. Зараз саме цієї злості і не вистачає збірній. Шотландці дуже хотіли виграти. У них просто було більше бажання", - сказав наставник.

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