Луческу: дуже важлива перемога, але поки ми нічого не досягли

Наставник Шахтаря Мірча Луческу задоволений упевненою перемогою своїх підопічних над Челсі, проте вважає, що вся боротьба за вихід в 1/16 Ліги чемпіонів ще попереду.

«Гра вийшла така, як я і припускав. На футбольному полі було те, чого я очікував ... Це, напевно, одна з найвидовищніших наших ігор за останній час. Результат підтверджує, що ми ростемо, і наша молодь міцніє і грає все впевненіше. Добре підготувалися до матчу, вивчили слабкі й сильні сторони суперника. Можу відзначити, що сьогоднішній Челсі сильніший за того, який виграв Лігу чемпіонів. Від цього наша перемога ще вагоміша. Заслужили перемогу, вона могла бути більш впевненою, але Чех сьогодні творив чудеса у воротах. Загалом я задоволений організацією гри, задоволений тим, як ми зіграли при розвитку їхніх атак. Напевно, комбінації наші ставили в незручне становище оборону суперника. Це дуже важлива перемога, але поки ми нічого не досягли. Не варто забувати, що у нас ще три гри в групі, і всі вони будуть дуже складними », - цитує Луческу Football.ua.