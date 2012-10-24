Кличко має захистити титул 10 листопада в поєдинку з Вахом в Гамбурзі. Американський тренер Кличка-молодшого Еммануель Стюард перебуває в лікарні у США кілька тижнів через хворобу, в той час як Кличко готується до бою з поляком в Австрії, повідомляє РІА "Новости".

Бенкс, який є учнем 68-річного Стюарда, 11 листопада сам має вийти на ринг у поєдинку проти Сета Мітчелла.

"Володимир дуже вражений Джонатоном. Він каже, що Бенкс дуже добре читає бокс і знає коли і яку тактику потрібно застосувати. Одного разу він стане дуже хорошим тренером", - заявив менеджер братів Кличків Бернд Бенте.

Сам Бенкс заявив, що він ні в якому разі не є повноцінною заміною Стюарду.

"Я не заміна Стюарда, так як його неможливо замінити. Я дуже добре знаю Володимира і останнім часом (як спаринг-партнер) проводив з ним більше часу, ніж Еммануель", - заявив Бенкс.

Кличко-молодший, якому зараз 36 років, в бою з Вахом захищатиме чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.