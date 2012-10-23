Шахтар виграв у Челсі

Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і Челсі.

Шахтар - Челсі 2:1 (Тейшейра 3, Фернандіньо 52 - Оскар 88) У другому матчі цієї групи Норшелланд - Ювентус 1:1 Після трьох турів Шахтар лідирує в групі з 7 очками, у Челсі - 4, у Ювентуса - 3, у Норшелланда 1 очко. Решта матчів: Група F. БАТЕ - Валенсія 0:3, Лілль - Баварія 0:1 Група G. Спартак - Бенфіка 2:1, Барселона - Селтік 2:1 Група H. Галатасарай - Клуж 1:1, МЮ - Брага 3:2

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