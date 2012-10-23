Шахтар виграв у Челсі
23:35, 23 жовтня 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і Челсі.
Шахтар - Челсі 2:1 (Тейшейра 3, Фернандіньо 52 - Оскар 88)
У другому матчі цієї групи Норшелланд - Ювентус 1:1
Після трьох турів Шахтар лідирує в групі з 7 очками, у Челсі - 4, у Ювентуса - 3, у Норшелланда 1 очко.
Решта матчів:
Група F. БАТЕ - Валенсія 0:3, Лілль - Баварія 0:1
Група G. Спартак - Бенфіка 2:1, Барселона - Селтік 2:1
Група H. Галатасарай - Клуж 1:1, МЮ - Брага 3:2
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