Шахтар виграв у Челсі

23:35, 23 жовтня 2012
Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і Челсі.

Шахтар - Челсі 2:1 (Тейшейра 3, Фернандіньо 52 - Оскар 88)

У другому матчі цієї групи Норшелланд - Ювентус 1:1

Після трьох турів Шахтар лідирує в групі з 7 очками, у Челсі - 4, у Ювентуса - 3, у Норшелланда 1 очко.

Решта матчів:

Група F. БАТЕ - Валенсія 0:3, Лілль - Баварія 0:1

Група G. Спартак - Бенфіка 2:1, Барселона - Селтік 2:1

Група H. Галатасарай - Клуж 1:1, МЮ - Брага 3:2

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