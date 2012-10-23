Михайличенко з динамівцями полетів до Португалії

У середу, 24 жовтня, на стадіоні «Драгау» вони проведуть матч 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА проти місцевого однойменного клубу.

Олексій Михайличенко, який замінює Олега Блохіна, що переніс операцію, на посту головного тренера, розраховує на трьох воротарів та 17 польових футболістів.

Воротарі: Шовковський, Коваль, Бойко.

Захисники: Бетао, Михалик, Тайво, Хачеріді.

Півзахисники: Велозу, Вукоєвич, Ярмоленко, Гармаш, Гусєв, Кранчар, Аруна, Нінкович, Богданов.

Нападники: Мілевський, Ідейє, Мехмед, Рубен.

В останньому календарному матчі, проти «Металіста», пошкодження отримав бразилець Раффаеле.

Також у Києві з аналогічної причини залишився його співвітчизник Дуду, продовжують відновлюватися Данило Сілва і Леандро Алмейда. З іншого боку, повернувся в стрій захисник Бетао, який пропустив поєдинок з харків'янами, повідомляє прес-служба "біло-синіх".