Грецький поліцейський потрапив до книги рекордів Гіннесса

29-річний Андреас Колеттіс працює поліцейським і водночас тренує збірну Греції з важкої атлетики на Спеціальних олімпійських іграх. У минулому Колеттіс займався двома видами спорту - важкою атлетикою і плаванням, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцевий телеканал.

Суддя-рекордсмен має офіційні сертифікати судді в таких видах спорту: легка атлетика, бадмінтон, баскетбол, пляжний гандбол, пляжний теніс, пляжний волейбол, футбол для незрячих, бокс, бридж, шахи, біатлон, триатлон, фехтування, футбол, міні-футбол, спортивне скелелазання, паратріатлон, моторні ралі, вітрильний спорт, спортивна риболовля, плавання, синхронне плавання, теніс, настільний теніс, підводна стрільба по мішенях, волейбол, боротьба у-шу і кунг-фу.