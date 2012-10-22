Бійці Беркута після матчу побили ногами фанів Металіста (відео)

Про це повідомляє Українська правда.

На опублікованому видно, як співробітники міліції у камуфляжі ногами б'ють двох лежачих молодих людей із символікою "Металіста".

На 20-й секунді видно, як правоохоронець штовхає на землю дівчину.

"Беркутівці" не реагують на обурення свідків і на камери.