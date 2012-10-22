Бійці Беркута після матчу побили ногами фанів Металіста (відео)
13:34, 22 жовтня 2012Спорт
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Після матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Металіст" (Харків) стався інцидент між фанами "Металіста" та міліцією.
Про це повідомляє Українська правда.
На опублікованому видно, як співробітники міліції у камуфляжі ногами б'ють двох лежачих молодих людей із символікою "Металіста".
На 20-й секунді видно, як правоохоронець штовхає на землю дівчину.
"Беркутівці" не реагують на обурення свідків і на камери.
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