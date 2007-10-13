Завершився матч Шотландія - Україна

Збірна України втратила навіть примарний шанс потрапити на Чемпіонат Європи з футболу 2008 року. У Глазго на стадіоні Хемпден Парк українці поступилися шотландцям 1:3.

Олег Блохін пішов ва-банк, виставивши трьох форвардів у стартовому складі. На 4 хвилині стало зрозуміло, що найгірші побоювання підтвердилися: збірна Шотландії забила швидкий гол - захисники прогавили Міллера у своєму штрафному -, а на 10 хвилині, окрилена успіхом подвоїла свою перевагу (гол на рахунку Маккалоха). Синьо-жовті помітно підбадьорилися після того, як на 24 хвилині Андрієві Шевченку вдалося відіграти один м`яч. Проте після третього «ляпаса» (68 хвилина Макфедден ударом у ближній кут замкнув діагональну передачу) остаточно змирилися з поразкою і вже не створили жодного небезпечного моменту біля воріт Гордона.

Євро 2008. Відбірковий раунд

Шотландія - Україна 3:1

Голи Міллер, Маккалох, Макфедден - Шевченко

Склади:

Шотландія: Гордон, Хаттон, Уїр, Макманус, Нейсміт, Браун (Мелоні), Фергюсон, Пірсон, Маккаллох (Дейлі), Макфадден (О’Коннор), Міллер

Україна: Шовковський, Несмачний, Єзерський, Чигринський, Кучер, Тимощук (Шелаєв), Гусєв (Ротань), Воробей (Назаренко), Воронін, Шевченко, Гладкий

Також на цей час завершилися ще два матчі: у групі D Словаччина розгромила Сан-Маріно з рахунком 7-0, а в групі Е Англія здобула перемогу над Естонією 3-0 (Райт-Філіпс 11, Руні 32, Ряхн, автогол 33)

У матчі нашої групи французи на початок 2-го тайму обігрують збірну Фарерських островів - 3:0.