Михайличенко: потрібно якнайшвидше забути гру з «Металістом»

Тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко хоче найскоріше забути гру з «Металістом» (кияни вдома поступилися харків'янам із рахунком 1:3) і кинути всі сили на підготовку команди до майбутнього матчу Ліги чемпіонів з «Порту». Про це він розповів на післяматчевій прес-конференції:

«Важко зараз коментувати цю гру, тому що багато нервових клітин залишилося на полі, і сама гра вийшла дуже нервовою - якусь однозначну оцінку їй дати вкрай складно. Звичайно, ні для кого не секрет, що в ситуації, коли ми маємо в складі дуже багато «збірників», такі ігри, відразу після матчів збірних, проходять дуже і дуже складно. Не став винятком і цей поєдинок. «Металісту» в цьому плані було трохи легше: харків'яни всі разом готувалися до цієї гри. У таких матчах дуже важливо, щоб команда свою не зовсім оптимальну фізичну форму компенсувала дисципліною на полі, виконанням обраних на поєдинок тактичними настанов. На жаль, з нашого боку сьогодні було дуже багато грубих помилок, ми їх не уникли. І результат не змусив себе чекати.

Але потрібно найскоріше забути сьогоднішню гру, тому що її результат негативний для команди і з психологічної точки зору. Тим більше, що для нас випав період, що містить себе дуже важливі, ключові гри. Певно, що ми, можливо, психологічно не встигаємо перелаштуватися і припускаємося низки помилок. Я не можу сказати, що команда сьогодні не грала на результат, не хотіла виграти, але нашими прорахунками, які ми самі собі «привезли» в організації гри, у підсумку вміло скористався «Металіст». Хоча, переглянувши, проаналізувавши гру цієї команди, ми прекрасно розуміли, за рахунок чого вона грає, за рахунок чого прагне досягати результату. Але одна справа - знати, а інша справа - виконувати те, що було заплановано для досягнення результату. Сьогодні нам це не вдалося з кількох причин. Багатьом гравцям потрібно буде задуматися про свій стан, про своє сприйняття, про свій внесок у командні дії, в командну гру, в командні побудови, які порушуються через банальні помилки. У нас не дуже багато часу на відновлення, але його потрібно використати максимально, щоб вдало зіграти з «Порту», ​​- цитує Михайличенка Динамо Киев от Шурика.