Динамо програло Металісту
21:28, 20 жовтня 2012Спорт
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Кияни програли домашній поєдинок підопічним Маркевича.
Харківський Металіст був сильнішим
Київське «Динамо» програло домашній матч 12-го туру Чемпіонату України з футболу харківському «Металісту» з рахунком 1:3.
Голи на рахунку Тайсона (34), Клейтона (52 пен.) Торреса (93) і Ярмоленка (59).
В інших матчах сьогоднішнього дня зафіксовано такі результати:
Зоря - Дніпро 3: 2
Волинь - Металург Д 1: 1.
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