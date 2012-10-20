Динамо програло Металісту

Кияни програли домашній поєдинок підопічним Маркевича.

Київське «Динамо» програло домашній матч 12-го туру Чемпіонату України з футболу харківському «Металісту» з рахунком 1:3. Голи на рахунку Тайсона (34), Клейтона (52 пен.) Торреса (93) і Ярмоленка (59). В інших матчах сьогоднішнього дня зафіксовано такі результати: Зоря - Дніпро 3: 2 Волинь - Металург Д 1: 1.

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