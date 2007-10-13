Шева забив гол

У відбірковому матчі Євро 2008 Шотландія - Україна поки що українці поступаються з рахунком 1:2. На самому початку матчу захисники прогавили Міллера у своєму штрафному (4 хвилина), а незабаром синьо-жовтих засмутив Маккаллох (10). Андрієві Шевченку на 24 хвилині вдалося відквитати один м`яч.

Склади:

Шотландія: Гордон, Хаттон, Уїр, Макманус, Нейсміт, Браун, Фергюсон, Пірсон, Маккаллох, Макфадден, Міллер

Україна: Шовковський, Несмачний, Єзерський, Чигринській, Кучер, Тимощук, Гусєв, Воробей, Воронін, Шевченко, Гладкий