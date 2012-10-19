12-ий тур Прем'єр-ліги розпочався перемогою Шахтаря

Гірники пропустили першими, але в підсумку святкували перемогу.

Завершився перший матч 12-го туру Чемпіонату України з футболу. Лідери турнірної таблиці, гірники вдома обійшлись "малою кров'ю" - "Шахтар" здолав "Іллічівець" 2:1. Голи забивали: Ілсіньйо (48), Степаненко (53) у "помаранчево-чорних" та Руслан Фомін (37) за маріупольців.

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