Збірна Франції не змогла вчасно добратися на матч Євро-2008

Франція проситиме про перенесення відбіркового матчу Євро-2008 проти команди Фарерських островів через те, що літак французької збірної не зміг приземлитися в пункті призначення через погану погоду на островах.

«Федерація наполягатиме на перенесенні матчу через екстраординарні обставини», - заявили у ФФФ.

Літак, який повинен був доставити збірну Франції в Торсхавн, був направлений до Бергена в Норвегії. У суботу французи зроблять повторну спробу вилетіти на Фарерські острови або сядуть на пором, повідомляє «Рейтер».

Правила УЭФА визначають, що команда маэ прибути на місце гри за 24 години до початку. Матч Фарерські острови – Франція повинен був відбутися у суботу о 15:00 за грінвічським часом.

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