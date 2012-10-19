Блохін готує динамівців до матчу з Металістом по телефону

Все ще відсутній на тренуваннях Олег Блохін. Головного тренера після перенесеної операції вже виписали зі стаціонару і перевели на реабілітацію в домашні умови. Нині йому суворо приписано постільний режим.

Ще невідомо, де Блохін буде дивитися суботню зустріч «Динамо» і «Металіста», на стадіоні, чи вдома, повідомляє інформаційний центр «Динамо» Київ.

Проте вже зараз можна сказати, в підготовці динамівців він бере безпосередню участь, постійно перебуваючи на зв'язку зі своїми помічниками.

Сьогодні ж стало відомо, що проти «динамівців» не зіграє капітан харків'ян Хосе Ернесто Соса, котрий вибув з лав команди мінімум на місяць через травму.

Нагадаємо, що матч 12-го туру «Динамо» - «Металіст» відбудеться в суботу, 20 жовтня, на НСК «Олімпійський». Початок гри о 19:30. Трансляція на телеканалі 2+2.