Україна ставить завдання на Олімпіаді-2016 показати вищі результати

У цьому прогнозі були одностайні учасники III Спортивного конгресу України, що відбувся сьогодні в Українському домі.

Запорукою успіху повинна стати відповідна державна політика, орієнтована на розвиток спортивної інфраструктури, молодіжного спорту, а також на підтримку інвесторів, які спрямовують капітал на розвиток галузі.

Одним із прикладів успішного спортивного проекту, реалізованого меценатами, голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін назвав спортивний клуб «Епіцентр», вихованці якого боксери Олександр Усик, Олександр Гвоздик і важкоатлет Олексій Торохтій завоювали на Олімпіаді-2012 дві золоті і бронзову медалі.

Творцями клубу є Олександр і Галина Герега, засновники компанії «Епіцентр К».

Киянам Галина Герега добре відома так само як заступник міського голови - секретар Київради.

Виступаючи на Конгресі, Галина Герега зазначила, що сьогодні без підтримки меценатів українському спорту було б досить важко розвиватися.

«В Україні не вистачає центрів для професійної підготовки спортсменів. На мою думку, саме на це питання і повинен бути звернений погляд українських меценатів. У планах нашої компанії будівництво трьох сучасних спортивних комплексів. Я впевнена, що в Україні є чимало людей, які могли б втілити такий проект у своїх регіонах. Не сумніваюся, що результати будуть колосальними. Це не тільки дасть новий імпульс українському спорту, але і дозволить тисячам талановитих молодих людей знайти свій шлях у житті», - впевнена вона.