Польща та Англія зіграли внічию

Польща - Англія 1:1 (Руні 31 - Глік 70).

Тепер у групі H, де виступає і українська збірна, лідирує збірна з батьківщини футболу - 8 очок після чотирьох ігор.

За ними останні кривдники українців - чорногорці 7 очок (3 гри), і за втраченими очками у них становище навіть краще за англійців.

У Польщі, відповідно 5-3, у Молдови 4-4, в України 2-3, у Сан-Марино 0-3.