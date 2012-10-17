Польща та Англія зіграли внічию
22:31, 17 жовтня 2012Спорт
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Закінчився перенесений учора через зливу матч відбіркового раунду Чемпіонату світу з футболу.
Польща - Англія 1:1 (Руні 31 - Глік 70).
Тепер у групі H, де виступає і українська збірна, лідирує збірна з батьківщини футболу - 8 очок після чотирьох ігор.
За ними останні кривдники українців - чорногорці 7 очок (3 гри), і за втраченими очками у них становище навіть краще за англійців.
У Польщі, відповідно 5-3, у Молдови 4-4, в України 2-3, у Сан-Марино 0-3.
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