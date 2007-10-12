Триває міжнародний фестиваль козацьких бойових мистецтв

Сьогодні в Запоріжжі відкрився міжнародний фестиваль козацьких бойових і традиційних мистецтв "Покровські дзвони Хортицького Спаса".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, цього року в програмі фестивалю, який проводиться в Запорізькій області водинадцяте, - не тільки змагання представників різних шкіл бойових козацьких мистецтв і традиційне гарцювання на конях, битва "лава на лаву" і вправи з козацьким списом, а й фотохудожній проект "Спас - звичай козацьких родів" - виставка художніх творів і фоторобіт, яка розповідає про особливості бойового мистецтва "Спас" і світогляд його послідовників.

У рамках фестивалю відбудуться також фінальні поєдинки Першості України зі Спаса і показові виступи шкіл національних бойових мистецтв України, Росії і Білорусі.

Фестиваль завершиться 14 жовтня показовими виступами учасників на острові Хортиця.