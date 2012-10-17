ЗМІ: Туреччина сподівається, що її збірну з футболу очолить Луческу

Таку інформацію поширило турецьке видання Sabah, пише ТСН.

За інформацією ЗМІ, президент місцевої федерації футболу Їлдирим Демірорен готовий розірвати контракт з нинішнім тренером Абдулом Авчі. Річ у тім, що Демірорен розчарований провальним стартом команди у відборі на чемпіонат світу-2014, де збірна Туреччини набрала всього три очки в чотирьох матчах.

Повідомляється, що Демірорен знайомий з Луческу ще з часів роботи румунського фахівця у "Бешикташі". І він навіть готовий видати Луческу повний карт-бланш, тому що впевнений, що саме Містер приведе збірну Туреччини до перемог.