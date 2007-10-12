Англійські футболісти можуть повторити два рекорди збірної Росії

Англійські футболісти можуть повторити в суботньому відбірковому матчі чемпіонату Європи-2008 з естонцями два рекорди збірної Росії.

Справа в тому, що зараз у команди Стіва Макларена тривають дві серії: британці не пропускали м`ячів у свої ворота п`ять матчів поспіль, а також у чотирьох останніх поєдинках забивали не менш, ніж три голи.

Рекордні показники збірної Росії у відбіркових циклах чемпіонатів Європи у тих же статистичних категоріях на сьогоднішній день складають п`ять надрезультативних матчів (не менше трьох забитих росіянами м`ячів) і шість ігор на нуль поспіль, нагадує Ifostrada Sport.

Рекордний для європейських відбірних турнірів показник у цій статистичній категорії належить збірній Іспанії, яка з 27 березня 1999 року по 7 вересня 2002 року шість разів вражала ворота своїх супротивників більше трьох разів за гру.

По п`ять таких матчів, окрім збірної Росії, мають в своєму активі команди Нідерландів (1971-1975), Ірландії (1991-1995), Болгарії (1994-1995) і Чехії (2003-2006).

Шість "сухих" матчів у кваліфікації континентальної першості вдалися збірній Росії під керівництвом Гуса Хіддінка в нинішньому відбірковому циклі. Серія матчів "на нуль" команди Хіддінка перервалася 12 вересня на лондонському "Вемблі", де росіяни поступилися збірній Англії 0:3.

Рекорд за кількістю відбіркових матчів чемпіонатів Європи без пропущених м`ячів належить збірній Греції, яка між 16 жовтня 2002 року і 24 березня 2007-го видала дев`ять таких ігор. Вісім "сухих" матчів має в своєму активі команда Швеції (1998-2002), по сім - збірні Англії (1983-1987) і Шотландії (1995-1998). По шість разів підряд, як і збірна Росії, залишали свої ворота на замку команди СРСР (1987-1991), Франції (1994-1995) і Нідерландів (1995-2003).

У суботу, 13 жовтня, збірна Англії прийме у відбірковому матчі ЄВРО-2008 на своєму полі команду Естонії.

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