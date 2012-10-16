Результати відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу
23:34, 16 жовтня 2012Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі відбіркового раунду Чемпіонату світу з футболу.
Група А. Македонія - Сербія 1:0, Бельгія - Шотландія 2:0, Хорватія - Уельс 2:0
Група B. Чехія - Болгарія 0:0, Італія - Данія 3:1
Група C. Фарери - Ірландія 1:4, Австрія - Казахстан 4:0, Німеччина - Швеція 4:4
Група D. Угорщина - Туреччина 3:1, Румунія - Голландія 1:4, Андорра - Естонія 0:1
Група E. Албанія - Словенія 1:0, Ісландія - Швейцарія 0:2, Кіпр - Норвегія 1:3
Група F. Росія - Азербайджан 1:0, Ізраїль - Люксембург 3:0, Португалія - П.Ірландія 1:1
Група G. Словаччина - Греція 0:1, Латвія - Ліхтенштейн 2:0, БіГ - Литва 3:0
Група H. Сан-Марино - Молдова 0:2, Україна - Чорногорія 0:1, Польща - Англія (матч перенесено на завтра)
Група I. Білорусь - Грузія 2:0, Іспанія - Франція 1:1
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