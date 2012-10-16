Результати відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі відбіркового раунду Чемпіонату світу з футболу.

Група А. Македонія - Сербія 1:0, Бельгія - Шотландія 2:0, Хорватія - Уельс 2:0 Група B. Чехія - Болгарія 0:0, Італія - Данія 3:1 Група C. Фарери - Ірландія 1:4, Австрія - Казахстан 4:0, Німеччина - Швеція 4:4 Група D. Угорщина - Туреччина 3:1, Румунія - Голландія 1:4, Андорра - Естонія 0:1 Група E. Албанія - Словенія 1:0, Ісландія - Швейцарія 0:2, Кіпр - Норвегія 1:3 Група F. Росія - Азербайджан 1:0, Ізраїль - Люксембург 3:0, Португалія - П.Ірландія 1:1 Група G. Словаччина - Греція 0:1, Латвія - Ліхтенштейн 2:0, БіГ - Литва 3:0 Група H. Сан-Марино - Молдова 0:2, Україна - Чорногорія 0:1, Польща - Англія (матч перенесено на завтра) Група I. Білорусь - Грузія 2:0, Іспанія - Франція 1:1

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