Плавець-марафонець здійснив заплив зі зв'язаними руками

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник інтернет-проекту "Меридіан-Севастополь" і колега спортсмена-рекордсмена у запливах на далекі дистанції Роман Черненко.

О.Софяник стартував в 10.23 в бухті Вугільна, і в 10.43 фінішував на пляжі в Ушаковій балці, пропливши за 20 хвилин близько 400 метрів. На дистанції його страхували плавець-марафонець з Черкас Анатолій Вялець і член Севастопольської федерації зимового плавання Надія Шевченко. Температура морської води під час запливу становила близько 22 градусів.

Як розповів Р.Черненко, спочатку О.Софяник мав намір плисти не тільки зі зв'язаними руками, але і ногами, проте, зав'язувати ноги довелося б уже у воді, тому цю ідею залишили. За інформацією самого марафонця, він вже протягом року тренує даний стиль, який називається «грузинським». «При цьому руки зав'язують не ззаду, а спереду. Плисти доводиться, здійснюючи хвилеподібні рухи, як в стилі «дельфін». Вдих на кожні два удари ногами. Тепер, коли я зробив цей тренувальний заплив, я в змозі переплисти, наприклад, через Севастопольську бухту», - сказав О.Софяник.

Р.Черненко також повідомив, що наприкінці тижня О.Софяник разом з Анатолієм Вяльцевим, а також Олександром Толбатовим з Черкас, Іваном Папуженком з Ізмаїла та протоієреєм Захарієм (в миру - Керстюк) з Києва, від’їжджають до Сирії для здійснення запливу в Середземному морі . Як планується, заплив пройде в підтримку сирійських християн, і носитиме антивоєнний характер. Заплив відбудеться уздовж берега від міста Латакія до міста Тартуса. Довжина маршруту - 90 км.

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Довідка УНІАН. Севастополець Олег Софяник здійснив вже майже 60 марафонських запливів, найдовший з яких - через Південно-Китайське море - 350 км. Переплив також Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек разом з журналістом Романом Черненком), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимовий час. Не визнає плавальних басейнів і тренується весь рік в морі. Свій черговий надмарафонський заплив Софяник здійснив за маршрутом Туреччина-Кіпр-Туреччина у вересні 2012 року.