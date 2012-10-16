Блохіна виписали з лікарні

Про це заявив Михайло Радуцький - президент медичної клініки «Борис», куди направили О.Блохіна після гіпертонічного кризу, повідомляється на сайті футбольного клубу.

"Буквально тільки що Олег Володимирович пройшов контрольне обстеження. Результатами ми залишилися задоволені і Блохін був виписаний зі стаціонару. В перші дні йому наказано дотримуватися суворого постільного домашнього режиму, який, як ми сподіваємося, він буде виконувати», - сказав М.Радуцький.

«З кожним днем ситуація все краще, рухаємося в потрібному напрямку. Все йде за планом. Сьогодні ввечері він буде дивитися футбол Україна - Чорногорія. Під наглядом лікарів, але вже без введення спеціальних заспокійливих препаратів», - зазначив М.Радуцький.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня О.Блохіна було госпіталізовано з діагнозом «гіпертонічний криз».