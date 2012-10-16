Тренер Чорногорії пообіцяв українцям жорстку гру

Україна стовідсотково мала вигравати у Кишиневі у команди Молдови.

Про це напередодні поєдинку відбору на ЧС-2014 в Києві сказав наставник збірної Чорногорії Бранко Брновіч, повідомляє Динамо Киев от Шурика.

"Кожна гра у цьому відборі дуже важлива. І ставимося ми до будь-якої зустрічі дуже серйозно, незалежно від того, граємо у Подгориці або на виїзді. Проблеми були, але завтра всі вже повинні бути здорові. Втім, до проблем нам не звикати", - сказав він.

"Ми дивилися матч Молдова - Україна, і можу сказати, що Україна стовідсотково повинна була вигравати. Ми звикли до тиску. Але завтра у цьому сенсі важче буде Україні, оскільки вона втратила очки у попередній грі. Крім того, українці гратимуть перед своїми вболівальниками, незадоволеними цим результатом", - цитує тренера Чемпіон.

За словами Брновіча, він не буде розкривати всіх секретів тактики, щоб залишити інтригу.

"Можу сказати, що будемо грати набагато жорсткіше, ніж робили це раніше. Ми не маємо наміру давати українцям вільно працювати з м'ячем. Думаю, це принесе результат. В України теж збирається дуже непогана збірна. Будемо сподіватися, що завтрашня гра не підведе очікувань уболівальників".

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбудеться матч відбіркового етапу на ЧС-2014 Україна - Чорногорія. Початок трансляції на телеканалі Інтер - о 21.00.