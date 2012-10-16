Роналду сьогодні повторить рекорд Лукаса Подольскі
Капітан збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду проведе у вівторок свій сотий матч за національну команду.
В історії футболу 100 матчів за збірну країни у віці 27 років провели лише німець Лукас Подольські і естонець Крістен Віікмае, передає Reuters.
При цьому у збірній Португалії Кріштіану Роналду - третій за кількістю матчів, зіграних як капітан. Попереду Роналду - Луїш Фігу (127) і Фернандо Коута (110).
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"У вівторок я зіграю сотий матч. Усі мої думки тільки про перемогу. Сподіваюся, нас чекає повний стадіон вболівальників, які будуть вболівати за нас", - написав Роналду у своєму Facebook.
Португалія після несподіваного програшу Росії 1:0 у минулому турі гратиме проти Північної Ірландії в рамках кваліфікаційного раунду ЧС-2014, зауважує РБК-Спорт.