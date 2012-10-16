Роналду сьогодні повторить рекорд Лукаса Подольскі

В історії футболу 100 матчів за збірну країни у віці 27 років провели лише німець Лукас Подольські і естонець Крістен Віікмае, передає Reuters.

При цьому у збірній Португалії Кріштіану Роналду - третій за кількістю матчів, зіграних як капітан. Попереду Роналду - Луїш Фігу (127) і Фернандо Коута (110).

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"У вівторок я зіграю сотий матч. Усі мої думки тільки про перемогу. Сподіваюся, нас чекає повний стадіон вболівальників, які будуть вболівати за нас", - написав Роналду у своєму Facebook.

Португалія після несподіваного програшу Росії 1:0 у минулому турі гратиме проти Північної Ірландії в рамках кваліфікаційного раунду ЧС-2014, зауважує РБК-Спорт.