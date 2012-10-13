У Києві увічнять пам'ять про шведських футбольних фанатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, сьогодні голова КМДА Олександр Попов офіційно оголосив конкурс серед столичних молодих скульпторів на кращий проект.

«Цей монумент ми хочемо встановити до Дня Києва 2013 року на Трухановому острові – місці, де зафіксований абсолютний рекорд УЄФА за кількістю вболівальників на території одного фан-кемпінгу. Ми відберемо найкращі пропозиції столичних скульпторів, але обрати переможця серед них доручимо Асоціації уболівальників Королівства Швеція», - зазначив О.Попов.

За його словами, Швеція радо підхопила ідею з скульптурою.

Голова КМДА повідомив, що встановити пам’ятник місто планує за кошти спонсорів, премію переможцю конкурсу забезпечать також меценати. Відкрити пам’ятник планується у рамках фестивалю Rock’nSich, який з наступного року стане міжнародним рок- та екстрим-фестивалем.

У столичній держадміністрації сьогодні було презентовано концепцію фестивалю Rock’nSich. У заході взяв участь Олег Скрипка, який є засновником фестивалю.За інформацією голови КМДА, на Rock’nSich, що проводитиметься у травні 2013 року на Трухановому острові, очікується візит великої делегації від Асоціації фанів, що налічуватиме кілька тисяч шведів.

Він зазначив, що Rock’nSich-2013 - це буде вже спільний українсько-шведський проект.

«Я вирішив модернізувати «Рок-Січ», бо раніше це був суто український рок, і відчувалося, що треба відкрити кордони, треба зробити його інтернаціональним. І в мене виникла ідея, що можна зробити такий братерський, дружній фестиваль Rock’nSich, який кожного року прийматиме якусь країну, і очевидно, що на Трухановому острові потрібно першими прийняти саме шведів», – сказав О.Скрипка.