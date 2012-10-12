Результати відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі відбіркового раунду Чемпіонату світу з футболу.

Група А. Уельс - Шотландія 2:1, Македонія - Хорватія 1:2, Сербія - Бельгія 0:3 Група B. Вірменія - Італія 1:3, Чехія - Мальта 3:1, Болгарія - Данія 1:1 Група C. Фарери - Швеція 1:2, Казахстан - Австрія 0:0, Ірландія - Німеччина 1:6 Група D. Туреччина - Румунія 0:1, Естонія - Угорщина 0:1, Голландія - Андорра 3:0 Група E. Албанія - Ісландія 1:2, Швейцарія - Норвегія 1:1, Словенія - Кіпр 2:1 Група F. Росія - Португалія 1:0, Люксембург - Ізраїль 0:6 Група G. Словаччина - Латвія 2:1, Ліхтенштейн - Литва 0:2, Греція - БіГ 0:0 Група H. Молдова - Україна 0:0, Англія - Сан-Марино 5:0 Група I. Фінляндія - Грузія 1:1, Білорусь - Іспанія 0:4

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