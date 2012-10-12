Баль: українська збірна приїхала в Кишинів за перемогою
09:43, 12 жовтня 2012Спорт
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В.о. головного тренера збірної України Андрій Баль розповів про сьогоднішній поєдинок відбору на чемпіонат світу-2014 проти Молдови.
Андрій Баль приїхав за перемогою
"Недооцінки суперника у жодному разі не повинно бути, і ми всім тренерським штабом працюємо над цим. А когось виділяти у складі збірної Молдови я не хотів би, тому що цим я розкрию наші козирі. Скажу одне: у складі молдавської команди є хлопці, яким треба приділити увагу. Мова йде про всіх провідних виконавців цієї збірної", - цитує Баля ТСН.
Андрій Баль зазначив, що в матчі з молдаванами можлива і нічия, адже футбол - непередбачуваний. "Це футбол, тут все можливо. Але ми приїхали за перемогою. А як буде, покаже гра", - додав тренер.
Нагадаємо, що матч Молдова - Україна відбудеться сьогодні в Кишиневі. Початок - о 21:00. Трансляція - телеканал Інтер.
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