”Шахтар” проведе в Греції два матчі

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) проведе 12 і 14 жовтня в Греції товариські матчі з клубами "Олімпіакос" (Пірей) і "ПАОК" (Салоніки).

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", керівництво клубу виступило з ініціативою провести спаринг з грецькими клубами, "щоб заповнити паузу в чемпіонаті, пов`язану з матчами національних збірних".