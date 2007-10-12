”Шахтар” проведе в Греції два матчі
07:44, 12 жовтня 2007Спорт
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"Щоб заповнити паузу в чемпіонаті"
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) проведе 12 і 14 жовтня в Греції товариські матчі з клубами "Олімпіакос" (Пірей) і "ПАОК" (Салоніки).
Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", керівництво клубу виступило з ініціативою провести спаринг з грецькими клубами, "щоб заповнити паузу в чемпіонаті, пов`язану з матчами національних збірних".
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