”Шахтар” проведе в Греції два матчі

07:44, 12 жовтня 2007
Спорт
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"Щоб заповнити паузу в чемпіонаті"

Набирає обертів конфлікт у ”Шахтарі”. Футбольний клуб заявляє, що агенти бразильця Матузалема чинять тиск на ФК ”Шахтар”Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) проведе 12 і 14 жовтня в Греції товариські матчі з клубами "Олімпіакос" (Пірей) і "ПАОК" (Салоніки).

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", керівництво клубу виступило з ініціативою провести спаринг з грецькими клубами, "щоб заповнити паузу в чемпіонаті, пов`язану з матчами національних збірних".

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