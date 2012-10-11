Збірна України під керівництвом Баля рушила на Молдову

Сьогодні національна команда України з футболу під керівництвом в.о. головного тренера Андрія Баля взяла курс на Кишинів, де завтра проведе свій другий матч відбірного циклу до ЧС-2014 проти збірної Молдови. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

У складі «синьо-жовтих» - 21 гравець: воротарі - П’ятов, Коваль, Бандура; захисники -Михалик, Хачеріді, Кучер, Шевчук, Бутко, Селін; півзахисники − Гармаш, Гусєв, Ярмоленко, Безус, Ротань, Назаренко, Степаненко, Тимощук; форварди − Зозуля, Девич, Мілевський, Селезньов. Нагадаємо, що Євген Селезньов та Артем Мілевський отримали виклики і приєдналися до команди напередодні через травму Євгена Коноплянки, котрий пошкодив зв’язки гомілкостопа на тренуванні. Медики сподіваються поставити одного з найбільш креативних гравців команди до домашнього матчу проти Чорногорії.

Збірну України буквально підкосила епідемія травм. Коноплянка став четвертим гравцем, в якого виникли проблеми зі здоров’ям до чи під час підготовки збірної до чергових матчів відбору. Нагадаємо, що перші невтішні новини прийшли з Москви ще за тиждень до початку збору: воротар Андрій Дикань отримав травму плеча у матчі за клуб і вибув з гри щонайменше на місяць. Відтак ушкодженого колегу замінив Олександр Бандура. Уже на сам збір із запаленням Ахіллового сухожилля прибув Ярослав Ракицький. Після обстеження гравця медичний штаб «синьо-жовтих» відпустив Ярослава у клуб для проходження курсу лікування. Одразу за цим лікарі національної команди з’ясували, що в іншого оборонця − Віталія Мандзюка поглибилося вірусне захворювання, яке вимагає інтенсивної десятиденної антибіотко-терапії. Відтак і цього гравця слід було відправити додому.

Крім того операцію переніс сам головний тренер національної команди Олег Блохін, тренер воротарів Юрій Роменський був госпіталізовнаий з діагнозом «гіпертонічний криз».

Зрештою, новини про те, що Олегу Володимировичу стає краще з кожним днем, а Юрій Михайлович учора повернувся до роботи у збірній, налаштовують на позитивний настрій, - зазначають у ФФУ.

Нагадаємо матч відбору на Чемпіонат світу 2014 Молдова – Україна відбудеться 12 жовтня о 21.00. Пряма трансляція - на телеканалі «Інтер».