Суркіс має надію, що Блохін буде в строю до матчу з Порту

10:07, 11 жовтня 2012
Спорт
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Тренер київського "Динамо" Олег Блохін може повернутися до своїх обов'язків через три тижні.

Ігор Суркіс і Олег Блохін під час представлення нового тренера гравцям клубу в Конча-Заспі. 26 вересня

Принаймні, президент клубу Ігор Суркіс сподівається, що Блохін буде в строю до домашнього матчу з "Порту", який відбудеться 6 листопада.

"До матчу з "Металістом" він вже зможе консультувати команду. Підкреслю - консультувати, але не тренувати. А вже до домашньої гри з "Порту" сподіваюся, Олег Володимирович буде в строю", - зазначив Суркіс.

З приводу заборони лікарів на перельоти, Ігор Михайлович підкреслив, що "Динамо" буде повністю виконувати рекомендації фахівців: "Ніхто не збирається ризикувати".

Нагадаємо, що Блохін потрапив до лікарні ввечері 5 жовтня. Наступного дня йому зробили операцію. Медики зазначають, що динаміка одужання Олега Володимировича позитивна.

ТСН

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