Суркіс має надію, що Блохін буде в строю до матчу з Порту

Принаймні, президент клубу Ігор Суркіс сподівається, що Блохін буде в строю до домашнього матчу з "Порту", який відбудеться 6 листопада.

"До матчу з "Металістом" він вже зможе консультувати команду. Підкреслю - консультувати, але не тренувати. А вже до домашньої гри з "Порту" сподіваюся, Олег Володимирович буде в строю", - зазначив Суркіс.

З приводу заборони лікарів на перельоти, Ігор Михайлович підкреслив, що "Динамо" буде повністю виконувати рекомендації фахівців: "Ніхто не збирається ризикувати".

Нагадаємо, що Блохін потрапив до лікарні ввечері 5 жовтня. Наступного дня йому зробили операцію. Медики зазначають, що динаміка одужання Олега Володимировича позитивна.

ТСН