Селезньов зрадів виклику до збірної України

"Радий, що на мене знову розраховують у збірній. У той момент, коли мені дзвонили з національної команди, я був на тренуванні. Потім відразу набрали мою дружину, щоб залагодити формальності, необхідні для бронювання квитків", - розповів Євген.

Нагадаємо, що Селезньов терміново був викликаний до збірної разом з Артемом Мілевським після того, як стало відомо, що Євген Коноплянка через проблеми з гомілкостопом не зможе зіграти з Молдовою в цю п'ятницю.

ТСН

