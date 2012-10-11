Федерація дзюдо присудила Путіну восьмий дан
01:19, 11 жовтня 2012Спорт
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Міжнародна федерація дзюдо (IJF) присвоїла президенту Російської Федерації Володимиру Путіну восьмий дан дзюдо.
Федерація дзюдо присудила Путіну восьмий дан
Про це йдеться в оприлюдненому в Лозанні повідомленні федерації.
"Як почесний президент IJF, заслужений дзюдоїст і лідер великої країни, Володимир Путін - ідеальний посол для нашого виду спорту. Мати в своїх рядах людину такого рангу і репутації - велика честь як для нашої міжнародної федерації, так і для всієї дзюдо-спільноти. Президент В.Путін в повній мірі відображає високі цінності дзюдо ", - заявив президента IJF Маріус Візер.
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