Колліна не побачив суддівських помилок у матчах лідерів українського футболу

За словами Колліни, грубих помилок арбітрів у матчах матчах «Шахтар» - «Дніпро» і «Дніпро» - «Динамо» не було.

«Ви, звичайно, можете бути незгодні з моєю відповіддю. Я відповідаю за арбітрів. У той день, коли ви будете виконувати мою роботу, ваша думка буде мати більшу вагу. Це - сучасне трактування гри рукою. Футбол - демократичний і всі можуть мати свою думку. Я не збираюся вас переконувати. Я кажу про правильне сучасне трактування. У всьому світі, не тільки в Україні. Якщо ви не згодні, це не моя проблема», - цитує Колліну ТСН.

Колліна також нагадав, у яких випадках фіксується гра рукою: «З 1 червня 2012 року винесення попереджень по грі рукою повинні проводитися, якщо ця гра перешкоджає суперникові володіти м'ячем. Де б це не сталося на полі. Якщо гра рукою перешкоджає забиттю гола або ж відбувається позбавлення можливості суперника забити м'яч - повинне послідувати вилучення. Гра рукою на лінії воріт - червона картка. Якщо є "явна можливість" забити - червона, немає "явної можливості" - жовта картка».