Футбольний агент: Суркіс запросив за Ярмоленка космічну ціну

За словами агента, президент киян Ігор Суркіс запросив за свого нападника дуже велику суму, хоча Ярмоленко цілком її вартий.

"Це мрія, я про це сказав директорові "Мілана". Можете довго мріяти про Ярмоленка, і є ціна, яку оголосив Ігор Михайлович нам місяць тому чи два. "Мілан" може дуже довго мріяти про Ярмоленка. Це найвищий трансфер в історії українського і російського футболу. Якщо враховувати з Росії, України в Європу. І я не кажу нічого, він напевно вартує цих грошей", - сказав Трабуккі ДинамоМанії.

На думку агента, Ярмоленко - футболіст світового рівня, і якщо дійде до конкретних переговорів, то президент "Динамо", все ж, піде на певні поступки.

"Ігор Михайлович грамотна людина, якщо дійде до якихось переговорів конкретних, він піде-таки назустріч. Але ціну космічну він назвав. Я вважаю, вона виправдана. Бо це футболіст світового рівня. Я думаю, він і Мхітарян - найкращі футболісти СНД", - вважає Марко Трабуккі.

"У "Мілані" він буде найкращим футболістом. Ібрагімовича, Тьягу Сілви в "Мілані" вже немає. Ярмоленко приїде і через місяць (не кажу, що він буде капітаном), але буде лідером команди. Бо він гравець найсильніший, а "Мілан" це вже команда, дозвольте сказати, якнайслабша. Боляче на це дивитися. Я думаю, на жаль, Андрій заслуговує кращого, ніж "Мілан", - підсумував Трабуккі.