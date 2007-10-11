Андрій Воронін: я не дівчинка, щоб ображатися

Андрій Воронін заявляє, що конфлікт з тренером збірної України Олегом Блохиним вичерпаний. Про це форвард збірної і англійського "Ліверпуля" розповів в інтерв`ю .

На запитання, чи залишилося у нього якесь почуття образи український нападаючий відповів: "Я не дівчинка, щоб на когось ображатися. По-друге, конфлікт давним-давно вирішений, і повертатися до нього не бачу сенсу".

"Додому і в збірну я завжди приїжджаю з прекрасним настроєм. Мені не треба мотивувати себе", - сказав футболіст.

Форвард "Ліверпуля" стежить за перипетіями вітчизняного футболу і вважає, що в Англії зважають на українські клуби: "...бачив гру "Металіста" з "Евертоном" у Ліверпулі, і вони зіграли дуже пристойно. Був радий, що хлопці зуміли завоювати очко в гостях, і дуже засмутився, коли дізнався, що вдома вони програли. Думаю, що зараз на нас зважають у всій Європі. "Шахтар" виграв дві гри у Лізі чемпіонів. Хоча "Динамо" в Лізі грає поки не дуже вдало, а "Дніпро" вилетіло з Кубка УЄФА з Україною в Англії вважаються і з українськими клубами теж.

За матеріалами Динамоманії