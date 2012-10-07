Блохін поривається втекти з лікарні, якщо йому не увімкнуть телевізор

"Ми однозначно не дозволимо, хоча Олег Володимирович ображається. Матч важливий, але здоров'я Блохіна - важливіше. Це не обговорюється", - сказав Радуцький в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні"

Президент клініки стверджує, що найскладніше в лікуванні - це те, що Блохін дуже емоційний і дієвий чоловік: "Висуває ультиматуми - коли він буде дивитися телевізор, якщо не буде - встане і піде. В цьому весь Блохін, яким він був завжди, лідер за характером. Але зараз ми з цим боремося".

Михайло Радуцький вважає, що допомогти в якнайшвидшому одужанні Блохіну може перемога "Динамо" над "Дніпром".

"Все одно просочиться інформація, як сьогодні зіграє "Динамо". Емоції будь-які Блохіну заборонені, але позитивні трохи менше, ніж негативні. Якщо сьогодні" Динамо "виграє у "Дніпра", ми тихесенько завтра Олегу Володимировичу про це скажемо. Це буде допомога у відновному процесі", - сказав лікар.