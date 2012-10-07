Результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Триває 11-ий тур української Прем'єр-ліги.

В суботу було зіграно 4 матчі 11 туру Чемпіонату України з футболу: Металург З - Волинь 0:3 (Пилипчук 34, Бікфалві 35, Аржанов 50) Арсенал - Говерла 2:0 (Гоменюк 45, Ковпак 68) Іллічівець - Чорноморець 2:1 (Чижов 17, Федотов 66 - Політило 51) Зоря - Карпати 2:1 (Галюза пен. 56, Худзік 68 - Ощипко 59)

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