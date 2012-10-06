Блохіну зробили операцію

Головного тренера київського «Динамо» Олега Блохіна успішно прооперовано в київській клініці «Борис», повідомляється 6 жовтня на сайті футбольного клубу.

За словами президента медичної клініки Михайла Радуцького, самопочуття О.Блохіна відповідає післяопераційному періоду.

«Гіпертонічний криз не є діагнозом, це симптом. Природно, було проведено ретельне обстеження Олега Володимировича на сучасному медичному устаткуванні. В результаті було встановлено діагноз – тромбоз лівої сонної артерії. Лікарями було ухвалено рішення про негайну малоінвазивну операцію. Операція пройшла успішно. В даний момент Олег Володимирович почуваєься відповідно післяопераційному періоду», - сказав лікар.

На час відновлення головного тренера «Динамо» командою керуватиме його асистент Олексій Михайличенко. Побажання про це висловив сам О.Блохін.

О.Блохін очолив київське «Динамо» 25 вересня після звільнення з команди Юрія Сьоміна. До цього він був головним тренером збірної України з футболу. Прийшовши в «Динамо», О.Блохін оголосив, що не суміщатиме дві посади і залишає посаду наставника збірної.