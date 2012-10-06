Лікарі забрали з палати Блохіна телевізор і заборонили візити

Загрози для життя головного тренера київського "Динамо" Олега Блохіна немає.

Про це заявив президент медичної клініки, куди направили О.Блохіна після гіпертонічного кризу, Михайло Радуцький, повідомляє «Чемпіон».

"Ми вважаємо, що, на жаль, не пройшов безслідно психоемоційний сплеск, який пережив Олег Володимирович в останні десять днів. Але загрози для життя немає", - сказав М.Радуцький.

"Звичайно, загадувати ніхто не має права, але стан стабільний, і ми сподіваємося, що все буде добре", - додав лікар.

Лікарі кажуть, що найближчим часом О.Блохіну треба побути поза футболом.

"Ви ж знаєте Олега Володимировича. Він уже мало не завтра зібрався на тренування, але ми, звичайно, не пустимо. Ми спеціально забрали з палати телевізор і заборонили всі відвідування. Емоційність може піти не на користь", - цитує М.Радуцького «Комсомольская правда в Украине».