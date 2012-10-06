Суркіс відвідав Блохіна у лікарні
Стан Олега Блохіна не викликає серйозних побоювань і за кілька днів має нормалізуватися.
Про це сказав президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.
"Це результат певного стресу. Адже на Олега Володимировича останнім часом звалилося велике навантаження, перш за все психологічне. Але, сподіваюся, пройде 4-5 днів у спокійному режимі, і стан нормалізується", - сказав він.
"Він хлопець здоровий, його обстежили. Будемо сподіватися, що все буде добре. У всякому разі, на сьогоднішній день передумов для хвилювань немає ніяких", - додав Ігор Михайлович.
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За словами Суркіса, він уже провідав Блохіна, де нормально з ним поспілкувався.
"Сказав йому, щоб не нервував, не переживав. Команду ніхто не кине, є люди, тренери, які, сподіваюся, зроблять все як треба, щоб до одужання Блохіна команда була у хорошому тонусі. Але найголовніше - щоб одужав він", - наводить його слова gazeta.ua.