Суркіс відвідав Блохіна у лікарні

Про це сказав президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

"Це результат певного стресу. Адже на Олега Володимировича останнім часом звалилося велике навантаження, перш за все психологічне. Але, сподіваюся, пройде 4-5 днів у спокійному режимі, і стан нормалізується", - сказав він.

"Він хлопець здоровий, його обстежили. Будемо сподіватися, що все буде добре. У всякому разі, на сьогоднішній день передумов для хвилювань немає ніяких", - додав Ігор Михайлович.

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За словами Суркіса, він уже провідав Блохіна, де нормально з ним поспілкувався.

"Сказав йому, щоб не нервував, не переживав. Команду ніхто не кине, є люди, тренери, які, сподіваюся, зроблять все як треба, щоб до одужання Блохіна команда була у хорошому тонусі. Але найголовніше - щоб одужав він", - наводить його слова gazeta.ua.