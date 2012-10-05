Керівництвом збірної з легкої атлетики займеться СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник Держслужби Равіль Сафіуллін.

Він нагадав, що в результаті перевірки спецкомісії Держслужби були виявлені фінансові зловживання при проведенні тренувальних зборів. Зокрема, керівництво збірної відзвітувало про проведення в період з березня минулого року 12 таких зборів у Кисловодську (Росія), однак, як зазначив Р.Сафіуллін, перевірка показала, що жоден з них не був проведений на тій базі і в тих умовах, про які йшлося у звіті. В результаті, констатував керівник Держслужби, не підтверджено документально використання суми в розмірі 1315000 грн.

Р.Сафіуллін нагадав, що за результатами роботи комісії та виявлених зловживань зі своїх посад уже звільнено державного тренера збірної Валерія Александрова, головного тренера Олександра Апайчева, старший тренер Костянтин Степанцов перебуває на лікарняному, у зв'язку з чим щодо нього що поки немає можливості прийняти рішення, також триває перевірка ряду фактів щодо роботи начальника команди Руслана Руссу, але, як сказав Р.Сафіуллін, «думаю, результат буде такий самий».

Голова Держслужби повідомив, що наразі матеріали з результатами роботи комісії передано для подальшого розслідування в компетентні органи. Зокрема, вони спрямовані на ім'я першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Олександра Якименка.

Р.Сафіуллін визнав, що якби не було колективної скарги самих спортсменів, то «можливо, це (зловживання - УНІАН) тривало б». Він також додав, що не знімає відповідальність за те, що сталося, і з самого себе, однак не уточнив, у чому це може бути виражено.

Як повідомляв УНІАН, Комісія з перевірки фактів правопорушень, викладених у зверненнях спортсменів-легкоатлетів до Держслужби молоді і спорту в серпні цього року, виявила невідповідність поданої у звітних документах інформації і фактичної. Зокрема, за одним з епізодів, згідно з документами, було нібито проведено навчально-тренувальний збір з легкої атлетики в м. Кисловодськ (Росія), водночас, як підтвердили в Росії, база, звітні документи щодо якої було подано, на час проведення зборів вже була розформована. Тільки з цього одного збору в Кисловодську не підтверджені документально витрати на загальну суму 21 000 дол. А таких псевдозборів у період з квітня 2011 року по липень 2012 року, згідно з документами, було проведено десять.

Разом з тим, Федерація легкої атлетики, керівники якої одночасно є і керівниками збірної команди, назвала наклепом звинувачення в розтраті коштів на підготовку спортсменів.

ФЛАУ заявила, що ніколи не отримувала бюджетних коштів для проведення спортивних заходів і, тим більше, для підготовки збірної команди, тому не може нести відповідальність за їх використання.