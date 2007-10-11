Лукареллі дуже задоволений і на батьківщину не збирається

Крістіано Лукареллі через свій офіційний сайт спростував інформацію про те, що він буцімто має намір повернутися на батьківщину, яка з’явилася у ЗМІ.

"Я спростовую інформацію, опубліковану в британському і російському друці про нібито моє бажання знову грати в Італії. Я задоволений, що виступаю за "Шахтар" і не маю ніякого бажання щось міняти. З сьогоднішнього дня я більше не маю наміру коментувати подібні чутки".

Додамо, що п`ять днів тому Лукареллі через свій сайт залишав повідомлення-спростування наступного змісту:

"Крістіано Лукареллі категорично спростовує повідомлення, що з`явилися сьогодні на деяких сайтах в Інтернеті, в яких йдеться про його повернення в «Ліворно» в ролі «патрона» разом з Ігором Протті і групою гравців, що залишили слід в історії клубу.

У професійній кар`єрі Крістіано почався хороший період, коли його клуб займає перше місце як у Лізі чемпіонів, так і в національній першості. Крім того, футболіст веде боротьбу за місце в збірній Італії на ЄВРО-2008".

Террикон