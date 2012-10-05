В Україні триває чемпіонат світу із спінінгу з човна

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації це змагання проводиться в Україні вперше, і триватиме до 7 жовтня.

Організація і підготовка чемпіонату світу здійснюється Херсонською федерацією риболовецького спорту, яка є повноправним членом Федерації риболовецького спорту України, а також за підтримки Херсонської облдержадміністрації.

Змагання пройде у два тури за участі близько 90 спортсменів з 13 країн світу, буде використано 30-35 човнів, місця розташування яких визначатимуться жеребкуванням.

Закриття чемпіонату відбудеться у рамках фестивалю «Рибний бенкет» 7 жовтня у Херсоні, на центральній набережній міста (ім. Ушакова).

Крім того, в повідомленні зазначається, що з 6 по 7 жовтня в Херсоні, в дельті річки Дніпро (на акваторії правого берега річки: від лісгоспу с. Антонівка вниз за течією до набережної парку Слави) пройде Кубок України 2012 року з підводного полювання.

Організація і підготовка Кубка України здійснюється Херсонською обласною громадською організацією «Спортивний клуб водних видів спорту «Аквасфера Південь» (член Федерації підводного спорту і підводної діяльності України), і за підтримки Херсонської обласної державної адміністрації.

Для участі в цьому змаганні подали заявки близько 150 спортсменів.

Збірна України з лову хижака з човна входить до світової рибальської еліти і є фаворитом ЧС-2012. Зокрема, збірна України - чемпіон світу 2009 року в командному заліку, спортсмени збірної України були чемпіонами світу і бронзовими призерами 2009 року в особистому заліку.

У 2010 році наша збірна завоювала срібні медалі, як у командному, так і особистому заліку.

Довідка УНІАН. Федерація риболовецького спорту України (ФРСУ) – всеукраїнська громадська організація, основним завданням якої є популяризація риболовецького спорту в Україні. Заснована в 2002 р., об'єднує понад 2 тисячі осіб.

Щорічно під егідою ФРСУ проводиться понад двадцяти змагань національного рівня у восьми дисциплінах риболовецького спорту (лов риби поплавцевою вудкою; лов коропа; лов риби на фідер; лов хижої риби спінінгом з берега; лов хижої риби спінінгом з човна; лов риби з льоду на блешню; лов риби нахльостом; морська рибалка).

ФРСУ є членом міжнародної федерації риболовів FIPS і щорічно бере участь у семи світових першостях і одній європейській.