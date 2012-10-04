Дніпро виграв матч Ліги Європи

23:57, 04 жовтня 2012
Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі F між Дніпром і стокгольмським клубом АІК.

АІК - Дніпро 2:3 (Даніельссон 5, Гойтом 45 - Калинич 41, Мандзюк 74, Селезньов 83).

В іншому матчі цієї групи зіграли ПСВ Ейндховен - Наполі 3:0.

Нагадаємо, що в першому турі Наполі виграв у АІК 4:0, а Дніпро у ПСВ - 2:0.

Решта матчів

Група A. Анжі - Янг Бойз 2:0, Ліверпуль - Удінезе 2:3

Група B. Академіка - Хапоель (Тель-Авів) 1:1, Атлетіко - Вікторія Пльзень 1:0

Група C. Марсель - АЕЛ 5:1, Боруссія - Фенербахче 2:4

Група D. Ньюкасл - Бордо 3:0, Брюгге - Марітіму 2:0

Група E. Мельде - Штутгарт 2:0, Стяуа - Копенгаген 1:0

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