Дніпро виграв матч Ліги Європи
23:57, 04 жовтня 2012Спорт
1129
Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі F між Дніпром і стокгольмським клубом АІК.
АІК - Дніпро 2:3 (Даніельссон 5, Гойтом 45 - Калинич 41, Мандзюк 74, Селезньов 83).
В іншому матчі цієї групи зіграли ПСВ Ейндховен - Наполі 3:0.
Нагадаємо, що в першому турі Наполі виграв у АІК 4:0, а Дніпро у ПСВ - 2:0.
Решта матчів
Група A. Анжі - Янг Бойз 2:0, Ліверпуль - Удінезе 2:3
Група B. Академіка - Хапоель (Тель-Авів) 1:1, Атлетіко - Вікторія Пльзень 1:0
Група C. Марсель - АЕЛ 5:1, Боруссія - Фенербахче 2:4
Група D. Ньюкасл - Бордо 3:0, Брюгге - Марітіму 2:0
Група E. Мельде - Штутгарт 2:0, Стяуа - Копенгаген 1:0
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter